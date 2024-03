Barbagallo: "Pd alternativo alle destre, alle Europee con una lista forte e identitaria"

"Accoglienza, integrazione, lavoro, Ambiente, diritti civili e sociali, pace. Saranno le nostre parole d'ordine per la campagna delle Europee di giugno. Fare una lista forte, identitaria che che tenga conto di tutte le 'nostre' sensibilità. Una lista che garantisca, come abbiamo sempre sostenuto, una omogeneità anche nelle rappresentanze territoriali. Per questo ho chiesto e ottenuto la disponibilità a candidarsi a tutto il gruppo dirigente". Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, nel corso del suo intervento alla direzione regionale del partito, nell'ambito della conferenza programmatica organizzata a Caltanissetta.

Barbagallo ha poi affrontato il nodo Amministrative: in Sicilia si vota in grossi centri come Caltanissetta, Gela, Acicastello, Pachino, Bagheria, Monreale, Castelvetrano e Mazara del Vallo. "Se ancora qualcuno non lo ha capito, il Pd è l'asse portante di qualsiasi campo alternativo, come confermano i risultati delle recenti Regionali. Questo vale, e varrà, anche in Sicilia, dove saremo gli artefici della coalizione cui spetterà sfidare e abbattere questo governo di finti patrioti. Si resta ammutoliti davanti agli sfregi del governo nazionale. Non ci mancano proposte, battaglie e programmi, uomini e donne per il rilancio della nostra regione". E infine: "Una cosa è certa, il nostro campo è quello dell'alternativa alla destra. Per questo diciamo no a qualunque ipotesi di alleanza col partito di Totò Cuffaro".

Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc, replica immediatamente a Barbagallo: "Prendo atto che il segretario del Pd non vuole allearsi con la Democrazia Cristiana, dice lui di Cuffaro, ma la Dc è un partito dove c’è anche Cuffaro. Non è certo il mio personale partito, è presente in ogni Comune della Sicilia e credo, pensando di non essere lontano dal vero, un po’ più presente, diffuso e rappresentativo di quanto sia il Pd del segretario Barbagallo. Se ne faccia una ragione. Ah, dimenticavo: quando si è votato nel suo paese, a Paternò, venne a cercarmi per allearsi con me e sostenere un sindaco in comune, cosa che abbiamo fatto ed abbiamo perso. Ma ha diritto a cambiare idea. Stia sereno, la Dc non ha nessuna voglia ne intenzione di allearsi con lui".