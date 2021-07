Pd, in oltre 400 alla prima Agorà del partito

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Grande successo di partecipazione alla prima Agorà del Partito democratico dedicata al tema “Legalità, Sviluppo e territorio”. All'evento pilota che si è svolto ieri sera a Villa Filippina hanno preso parte 409 persone. Oltre duemila sono invece finora le iscrizioni alla piattaforma www.agorademocratiche.it.

“Un risultato – commenta il segretario provinciale Rosario Filoramo – che è andato al di là di ogni più rosea aspettativa. Per il Pd

palermitano è stata la prima uscita dopo mesi di limitazioni alle attività in presenza. Ed è la prova della voglia di partecipazione dal

basso che i cittadini chiedono alla politica. Ringrazio il segretario nazionale Enrico Letta per avere scelto Palermo come prima tappa delle Agorà e per avere scelto una data simbolica, i 19 luglio, per collegare il tema della memoria con ciò che stiamo progettando per il futuro della nostra città. Continueremo ancora con maggiore energia a costruire passo dopo passo, persona dopo persona, il nostro progetto per la nostra città. I protagonisti saranno le persone, che incontreremo nelle Agorà da settembre a dicembre, nei quartieri della città, nei comuni della provincia, nei luoghi di lavoro. Il Pd sarà accanto a loro con idee ed organizzazione”.