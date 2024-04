"Scomunicato" da Di Maio, Cinque torna in campo per il M5S: "Luigi ha tradito gli attivisti"

"Con Di Maio non ci siamo mai più sentiti. Quello che allora non sopportai - ma sono rimasto in silenzio - è che da capo politico, nonché da compagno di squadra, avrebbe potuto rispondere ai giornalisti in maniera più diplomatica, dicendo che mi ero autosospeso e non che ero stato buttato fuori dal M5S". A dirlo all'Adnkronos è Patrizio Cinque, candidato alle Europee del M5s nella lista Isole ed ex sindaco di Bagheria (Palermo). a proposito della 'scomunica' dell'allora capo politico dei pentastellati, Luigi Di Maio, dopo l'indagine della Procura di Termini Imerese che vide Cinque coinvolto nel 2017 con accuse pesantissime, accuse da cui Cinque è stato completamente scagionato.

La prima sezione della Corte d'Appello lo scorso anno ha cancellato anche l'unico capo d'imputazione rimasto in piedi con la sentenza di primo grado, quello di rivelazione di segreto d'ufficio. Attivista della prima ora e primo degli eletti alle parlamentarie del Movimento, Cinque oggi fa parte della squadra dei sei siciliani in corsa per l'Europarlamento. "Di Maio ha fatto la scelta di tradire i tanti attivisti del M5S - dice -, una scelta che riguarda la sua coscienza. Non so in che modo riesca a conviverci. Tanti, come lui lo hanno fatto, e nessuno di loro può essere definito meno traditore".