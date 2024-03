Fondazione Federico II, l'Ars manda via Patrizia Monterosso: "Dispiaciuta, ma lascio con orgoglio"

"Starò al lavoro fino all'ultimo, il mio dovere era ed è stato quello di fare del mio meglio per trasmettere il valore della cultura. Una scelta dolorosa. Si poteva fare meglio? Forse sì, ma di più non si può". Poche parole, emozionate e fiere di quanto fatto fino ad ora, quelle di Patrizia Monterosso, alla guida della Fondazione Federico II (braccio culturale dell'Assemblea regionale siciliana) dal 2017 a cui, inaspettatamente, è stato dato il benservito. Dall'Ars poche righe per interrompere il rapporto di lavoro, recapitate a mezzo pec e senza troppi dettagli sulle ragioni che hanno spinto alla scelta: in soldoni il mandato, prossimo alla scadenza, non sarà rinnovato. "Adesso resta un patrimonio che è tutto vostro, della città, quello di un Palazzo Reale rinato e splendente" aggiunge commossa.

L'ultimo giorno di lavoro, chi ci sarà dopo di lei

L'ultimo giorno nel suo ufficio di Palazzo Reale sarà il prossimo 10 marzo. Dopo, il cambio della guardia. Chi c'è nella mente del presidente dell'Ars Gaetano Galvagno come sostituto di Patrizia Monterosso ancora è top secret. Da Palazzo dei Normanni non trapelano nomi, anche se alla direzione generale della Fondazione siciliana potrebbe arrivare una personalità si spicco del mondo dell'arte italiana, forse pescata addirittura oltre lo Stretto. Sembrerebbe un gioco di poltrone tra partiti, non confermato ufficialmente, ma che potrebbe portare a una nomina che farà discutere. Certo è che, dati alla mano, fare di meglio sarà difficile. Perché riavvolgendo il nastro di questi sei anni e mezzo alla guida della Fondazione Federico II, il film che ha visto alla regia Patrizia Monterosso ha mostrato una Palermo da grandi numeri sui migliori circuiti possibili, con un'offerta internazionale come non si vedeva da anni.

Tutte le mostre e gli eventi targati Monterosso

Sotto la gestione Monterosso, che il 30 dicembre del 2017 fu scelta dall'allora presidente dell'Ars Gianfranco Micciché, Palazzo Reale è rifiorito. Non solo in termini economici, perché i numeri sono dalla sua. Dai 126 mila visitatori dell'era Covid si è risaliti fino al mezzo milione di visitatori del 2023 riavvicinandosi ai 750 mila visitatori del 2018, primo anno della gestione Monterosso. La mostra Thesuaurs con i tesori della Cappella Palatina, apprezzata a livello nazionale e internazionale, ad esempio, ha fatto registrare 69.991 visitatori dal 13 dicembre 2023 al 29 febbraio 2024.

Ci sono state poi le mostre su Rosalia, Ryan Mendoza con The Golden Calf fino a For freedom, per la libertà delle donne afghane. E poi ancora Purification e Bill Viola, Terracqueo, che ha messo in scena a Palazzo Reale anche le storie dal mare Mediterraneo. L'ultima iniziativa in ordine di tempo è stata inaugurata lo scorso 16 febbraio: Patrizia Monterosso ha infatti portato a Palermo anche l'arte di Jago, la grande scultura che raffigura un bambino di marmo bianco, rannicchiato in posizione fetale al centro del cortile Maqueda, che invita tutti a "guardare in basso" e a non restare indifferenti.

Andando oltre, oltre le mostre e gli eventi, i convegni e le borse di studio, a Patrizia Monterosso si devono anche gli ultimi restauri e l'arricchimento del percorso di Palazzo Reale. Perché non ha mai fatto segreto che, nella sua visione, c'era un Palazzo sempre più fruibile, che facesse da ponte con la sua bellezza a un'arte sempre più internazionale che timidamente ha fatto capolino nella quinta città d'Italia, rispettando le aspettative che da un bene patrimonio dell'Unesco si pretende. E' così che Monterosso ha aperto le porte degli spazi che gestisce (oltre Palazzo Reale e Cappella Palatina, anche le sale Duca di Montalto, Pier Santi Mattarella, Pio La Torre e dell'Oratorio di Sant'Elena e Costantino) mettendo al centro il visitatore che, grazie ad allestimenti visionari, alle volte si è trovato a essere il protagonista di un'eredità senza tempo. Una grande responsabilità, soprattutto nei confronti della città, che tuttavia l'ex direttrice non ha disatteso riuscendo a convincere artisti internazionali che di solito scelgono città come New York o Parigi a esporre a Palermo.

A quale altro ente culturale sarà destinata?

"Lascio con orgoglio una squadra in Fondazione che ha saputo lavorare raggiungendo con me obiettivi ardui, non tutto è stato facile" dice ancora a PalermoToday con un pizzico di commozione. La Fondazione Federico II - che si auto mantiene grazie a biglietteria e bookshop coprendo attraverso queste attività i propri costi di funzionamento - ha negli anni raccolto i suoi frutti, reinvestendo il suo fatturato in programmi di alto valore culturale. E questo bilancio positivo è uno degli altri motivi per cui questa decisione sorprende gli addetti ai lavori. Quello che è stato fatto, a ogni modo, resta. Ora rimane da capire chi sarà nominato dopo di lei e se la sua lunga esperienza sarà messa al servizio di un altro ente culturale di prestigio della città. Nessun rumors al momento, anche se in passato il suo nome è stato fatto per la successione a un'altra importante Fondazione come quella Teatro Massimo. Che sia Patrizia Monterosso la candidata per l'era post Marco Betta?