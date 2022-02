Gruppo Pd alla quinta circoscrizione: l’intervento del segretario Marcello Riccobono

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Questo 2022 è un anno importante, un anno di rilievo soprattutto sul terreno politico, visti appuntamenti importanti come le amministrative e le regionali, che saranno sicuramente momenti di impegno intenso. E' percepibile la volontà di fare un bilancio degli anni trascorsi, soprattutto degli ultimi 10, anni nei quali siamo stati in maniera diversa attori nella vita di questa città e non possiamo ignorare la necessitá di parlare delle prospettive future Tracciare un bilancio è spesso una operazione relativamente semplice, più complesso è, parlare di prospettive, soprattutto in una città come la nostra, dove bisogna prima di ogni altra cosa, garantire ai cittadini la sicurezza di vivere la propria quotidianità, a cominciare dalle periferie. Deve essere un punto focale coinvolgere tutti i quartieri nella vita democratica della città, migliorando la qualità della vita con una mobilità sostenibile e la valorizzazione delle risorse e delle realtà territoriali, con le quali occorre misurarsi.

E' fondamentale sperimentare soluzioni innovative come laboratori territoriali in ogni quartiere, dove imprese, associazioni, istituzioni e cittadini possano contribuire insieme ad una rigenerazione urbana e sociale che deve essere un chiaro obiettivo del Partito Democratico, diventare un riferimento per le nuove generazioni deve essere ambizione. Quella di oggi è una realtà complessa, bisognosa di una piena evoluzione, dopo quella che ha visto cambiare la percezione della città, da città di mafia a capitale della cultura. Noi possiamo, vogliamo e dobbiamo contribuire ad un processo di modernizzazione che preveda la responsabilizzazione dei giovani, che devono riconoscersi in questo processo di cambiamento, di valorizzazione della bellezza naturalistica, culturale e artistica di una cittá che deve avere una idea di futuro.