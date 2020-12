Partinico, da Roma c'è il via libera alla stabilizzazione di 200 precari

“Dopo un lungo e travagliato iter amministrativo, finalmente si è sbloccata la stabilizzazione degli oltre 200 precari del comune di Partinico, in provincia di Palermo”. Lo dicono Gianluca Cannella e Luigi D’Antona del Csa-Cisal, Salvatore Sampino della Uil e Lillo Sanfratello della Cgil. “Proprio oggi da Roma è arrivato l'ultimo via libera – dicono le organizzazioni sindacali – che consentirà entro la fine del 2020 di garantire a

questi lavoratori un contratto a tempo indeterminato: un risultato storico a cui abbiamo contribuito fattivamente e per il quale bisogna ringraziare il Segretario generale del Comune di Partinico, gli uffici e la commissione straordinaria prefettizia”.