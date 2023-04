Partecipate, nominati i vertici dell'Amat: il presidente è Giuseppe Mistretta

Il sindaco Roberto Lagalla ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione dell'Amat. L'ex municipalizzata che si occupa del trasporto pubblico urbano sarà guidata da Giuseppe Mistretta, indicato da Forza Italia. .

Mistretta, che in passato è stato in Gesap, sarà affiancato da Alessandra Sinatra (vicepresidente), nominata in epoca orlandiana e confermata da Lagalla, e dal consigliere Rosario Mingoia (in quota lista del sindaco).

Con la stessa determinazione, il primo cittadino ha designato quali componenti del collegio sindacale Antonino Maraventano, nel ruolo di presidente, Maria Angela Sartorio (vicepresidente) e Antonino Li Volsi. Domenico Franzone e Caterina Ciraulo sono i supplenti.

Per completare il quadro manca ultima partecipata, ovvero la Rap. Dopo le dimissioni di Girolamo Caruso, la presidenza è destinata a Giuseppe Todaro (voluto da Lagalla), nonostante i dubbi di incompatibilità sollevati con un'interrogazione dal consigliere comunale di opposizione Antonino Randazzo (M5S). Todaro è infatti amministratore di Operazioni e Servizi Portuali (Osp), società che intrattiene rapporti con Rap, in quanto si occupa anche della raccolta dei rifiuti all'interno del porto.

Un altro consigliere, Massimo Giaconia di Progetto Palermo, invece ha presentato un'interrogazione sulle nomine in Amg, Sispi e Reset. "Alla luce del piano di riequilibrio finanziario adottato dal Comune", Giaconia contesta la nomina di un Consiglio d'amministrazione anziché di un amministratore unico, "che sarebbe stata sicuramente meno onerosa".