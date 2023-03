Le partecipate sotto la lente della Corte dei conti, i revisori: "Preoccupazione in vista del piano di riequilibrio"

La Corte dei conti - sezione supporto controllo gestione Enti locali Sicilia - ha avviato una verifica sulle società partecipate del Comune. La richiesta di istruttoria, avanzata dal magistrato istruttore Giuseppe Massimo Urso, è stata comunicata dal collegio dei revisori alla Giunta, al Consiglio e al ragioniere generale.

A parte le richieste di documentazione, la Corte dei conti vuole appurare la governabilità di alcune delle ex municipalizzate: ovvero Amat, Amap e Rap. Visto che "l'esame sintetico dei dati contabili", come reso noto dalla ragioneria, "restituisce una situazione di sostanziale equilibrio per Amg, Sispi e Reset".

Due le "ineludibili questioni": l'esercizio del regolare controllo da parte del Comune e la piena disponibilità delle società a sottoporsi al cosiddetto controllo analogo. I chiarimenti sulle criticità, più volte oggetto di interlocuzioni dei revisori con i magistrati istruttori, hanno fatto suonare un primo campanello d'allarme: "Desta non poca preoccupazione nello scrivente Collegio, in vista della rimodulazione del Piano di riequilibrio, e in relazione al giudizio prognostico di approvazione da parte della Corte dei conti - scrivono in una nota i revisori Salvatore Sardo, Carmelo Scalisi e Vincenzo Traina - l'annosa questione della governabilità delle società partecipate".

Il giudice Urso ha chiesto di "precisare se vi sono (ed eventualmente quali) passività potenziali che possono compromettere il piano di risanamento dell'ente" e inoltre di "relazionare sui controlli effettuati dall'ente nei confronti degli organismi partecipati negli esercizi 2020 e 2021 e sui relativi risultati". Il collegio dei revisori attende adesso dal Comune di conoscere "le iniziative intraprese in merito alle problematiche" per potersi pronunciare "sulla rimodulazione del piano di riequilibrio".