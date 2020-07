Parte #MaratonARS, il commento in diretta dei lavori di Aula a cura di Attiva Sicilia

Spiegare in diretta i lavori dell’Assemblea regionale siciliana a chi non mastica il “politichese”. È questa la nuova iniziativa di Attiva Sicilia, chiamata #MaratonARS, che prevede di commentare ogni seduta dell’Ars attraverso la pagina Facebook ufficiale “Attiva Sicilia”. A rendere più chiare le discussioni dei deputati, le proposte di legge, le mozioni, le interrogazioni e in generale tutti i lavori dell’Aula sarà Claudia La Rocca. Alla diretta, inoltre, interverranno anche deputati regionali, esperti e tecnici che potranno fornire la propria visione per illuminare ulteriormente le decisioni prese nel Parlamento siciliano.

“L’iniziativa – spiegano da Attiva Sicilia – va nella direzione di avvicinare il Palazzo ai cittadini, di permettere a chiunque non solo di seguire i lavori dell’Aula ma anche di comprenderli più chiaramente”.