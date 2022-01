Vertenza part time del Comune di Palermo, sindacati in Prefettura per la conciliazione

Si terrà il 26 gennaio alle 16.30, in Prefettura, il tentativo di conciliazione sulla vertenza dei lavoratori part-time del Comune di Palermo a cui parteciperanno le organizzazioni sindacali Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Fpl e Csa-Cisal e l’amministrazione comunale. "Abbiamo revocato lo sciopero, accogliendo le richieste della Prefettura, per senso di responsabilità ma è ora che l’Amministrazione comunale ci ascolti - dicono Lillo Sanfratello (Cgil Fp), Mario Basile e Margherita Amiri (Cisl Fp), Ilioneo Martinez e Salvatore Sampino (Uil Fpl) e Nicolò Scaglione (Csa-Cisal) –. In questi giorni il consiglio comunale ha iniziato a discutere del Piano di riequilibrio, ma finora ha deciso di non ascoltare le forze sociali e quindi i lavoratori: una scelta incomprensibile, visto che la valorizzazione del personale è l'unico modo per rilanciare il Comune e garantire i servizi. La città è in dissesto funzionale e non è accettabile che qualcuno pensi di risanare l'ente sulla pelle dei part time, dei precari e di tutti i dipendenti".