Movimento 5 Stelle, ecco il listino di Conte: c'è anche Scarpinato

C'è anche Roberto Scarpinato tra i nomi che spiccano nel listino bloccato di 15 persone che il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte chiede agli iscritti pentastellati di approvare in blocco per essere inseriti in posti a quasi certa elezione nelle liste di candidature al Parlamento.

La novità è arrivata a poche ore dall'apertura delle urne virtuali. E l'ha comunicata lo stesso leader: alle parlamentarie del Movimento 5 stelle gli iscritti potranno votare anche su "una lista di nominativi ristretti" con esponenti della società civile, tra cui magistrati antimafia, docenti ed esperti impegnati sull'ambiente. "In ragione della esperienza maturata e del ruolo che ricoprono sono nominativi che ci assicureranno quella continuità di azione e di esperienza necessaria per affrontare la nuova legislatura", ha spiegato Giuseppe Conte in un video messaggio agli iscritti.

Le parlamentarie iniziano alle 10 del 16 agosto. I nomi degli esponenti 5 stelle candidati erano già emersi nei giorni scorsi. Ora il listino di Conte, su cui gli iscritti dovranno dare o meno il loro assenso: "Avevamo detto che il nuovo corso sarebbe stato caratterizzato da una grande apertura - dice l'ex premier -. Esponenti della società civile, soprattutto nel campo giuridico, nella lotta alla mafia, nel contrasto a tutte le forme di infiltrazioni mafiose. Grande professionalità e grande dedizione, per continuare le nostre battaglie".

"Con questi innesti - prosegue Conte - siamo sicuri che i principi di legalità, di lotta alla mafia, di etica pubblica, continueranno a essere obiettivi essenziali, fondamentali. Troverete anche personalità esperte nella transizione ecologica energetica. Abbiamo bisogno del loro contributo di idee, di programmi anche nel'attività parlamentare, per consentire al M5s di essere in prima fila, protagonista nella battaglia contro i cambiamenti climatici, e per la neutralità climatica".

Chi c'è nel listino

Tra i nomi che spiccano ci sono senza dubbio due magistrati di primo piano nella lotta alla mafia, Federico Cafiero de Raho e appunto Roberto Scarpinato. Il primo è stato procuratore nazionale antimafia dal 2017 al maggio scorso. In precedenza è stato sostituto procuratore a Napoli, dove ha istruito processi contro la Nuova camorra organizzata. Poi nella direzione distrettuale antimafia, dove è stato protagonista del processo Spartacus contro il clan dei Casalesi. Dal 2013 ha combattuto invece la 'ndrangheta come procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, fino alla nomina a procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Roberto Scarpinato ha operato invece prevalentemente in Sicilia, partecipando anche al processo Andreotti. E' stato uno dei protagonisti del nuovo corso della procura di Palermo dal 1992 in poi. Quindi nel 2005 assume la direzione del Dipartimento mafia-economia, creando un gruppo di magistrati e investigatori specializzati nello smantellare patrimoni di malavitosi.

Nel listino, ci sono anche l'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa e il professor Livio De Santoli, docente dell'Università La Sapienza ed esperto di energia e ambiente. Sono i due nomi su cui Conte punta come esperti di transizione ecologica e energetica e sostenibilità ambientale.

Altra sorpresa, la presenza nel listino dell'ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, e dell'ex ministro dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli. Gli altri nomi, secondo indiscrezioni, sarebbero Castellone, Colucci, Floridia, Gubitosa, Licheri, Ricciardi, Silvestri, Todde e Turco.