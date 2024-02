Parco a mare allo Sperone, il Consiglio ascolta un cittadino: eliminato un parcheggio dal progetto

Il Consiglio comunale ha approvato un emendamento al progetto del parco a mare dello Sperone, accogliendo di fatto una delle osservazioni presentate da un cittadino dopo l'approvazione della delibera avvenuta lo scorso mese di novembre.

La possibilità di apportare modifiche, precisazioni o correzioni ai progetti in variante al piano regolatore - prevista dalla legge regionale sull'Urbanistica (la numero 19 del 2020) - ha spinto un cittadino, Bartolomeo Antonio Rizzo, a visionare tutti gli elaborati condivisi dall'amministrazione tramite un avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Rizzo, fondatore e attivista di Earth Government Palermo (organizzazione politica internazionale), ha contestato alcune "spese non necessarie" - come quelle per la distruzione e il rifacimento del marciapiede con pista ciclabile, per l'allargamento della strada, per la rimozione e successiva ripiantumazione degli alberi - ma anche la poca attenzione alla qualità del verde ("Non vengono specificate le piante che si intende mettere a dimora nel parco)"; l'eliminazione di un campo sportivo; la mancanza di alcune bonifiche; la previsione di nuovi parcheggi all’interno del parco, che dovrà realizzato con 16 milioni del Pnrr entro il 2026.

L'area del Patrimonio, delle Politiche ambientali e della Transizione ecologica ha respinto le osservazioni di Rizzo, ma il Consiglio ha ritenuto di doverne condividere una: l'eliminazione di una delle due aree parcheggio previste nel progetto. E' questo il frutto di un'opera di mediazione svolta dal presidente della commissione Urbanistica, Antonio Rini (Fdi), che spiega: "La commissione che presiedo ha approvato all'unanimità un emendamento integrativo alla delibera, sulla scorta di una delle osservazioni presentate dal cittadino". L'emendamento ieri è passato in Consiglio.

Adesso si attende l'inserimento del progetto nel piano triennale delle opere pubbliche per poter dare il via ai lavori destinati a riqualificare una delle zone più colpite dalla speculazione edilizia degli anni '60, '70 e '80 dello scorso secolo. Con il parco a mare dello Sperone, un'area che costeggia via Messina Marine si trasformerà in una distesa verde, con campi sportivi, parcheggi e spazi attrezzati.