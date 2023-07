Parco Cassarà, Varrica (M5S): "Spingiamo percorso per riapertura"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Da nove anni i cittadini attendono la riapertura del Parco urbano intitolato a Ninni Cassará, uno dei più importanti spazi all'area aperta di Palermo. Per questo ho convocato in audizione Comune e Regione per promuovere e monitorare ogni azione istituzionale e amministrativa necessaria per restituire, almeno in parte, questo spazio alla IV circoscrizione e all'intera città". A dichiararlo è i deputato regionale del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica a margine dell'audizione, voluta dallo stesso deputato, per la riapertura del parco Cassarà.

"L'Assessore Mineo - spiega il deputato - ha garantito alla Commissione che a giorni verrà aggiudicato il piano di caratterizzazione e il Dipartimento regionale si è impegnato a convocare immediatamente la conferenza di servizi, all'esito della quale si potrà capire come riaprire nel più breve tempo possibile circa metà del Parco".

"Apprezzo l'impegno e la disponibilità manifestati sia dal Comune che dalla Regione durante l'audizione. Abbiamo fatto un punto sulle procedure ambientali relativi ai progetti Pnrr della costa sud e al progetto di messa in sicurezza ambientale funzionale alla riapertura del Parco di Acqua dei corsari, intitolato a Libero Grassi che entro il mese, dovrebbe essere approvato e andare a gara con fondi europei".

"Sono convinto che lavorando in sinergia potremo raggiungere il tanto atteso risultato. Con la Commissione IV garantiremo il massimo supporto e stimolo in ogni passaggio per restituire questi spazi verdi di socialità alla nostra città" - conclude Adriano Varrica.