Schifani: "Vogliamo vederci chiaro sulla parcella dell'ex assessore Pier Carmelo Russo

La giunta regionale siciliana, nella seduta di oggi, su proposta del presidente della Regione Renato Schifani, ha deciso di chiedere un parere alla segretaria Generale della Regione, avvocata Maria Mattarella, sulle parcelle degli avvocati Pier Carmelo Russo, già assessore regionale all'Energia con Raffaele Lombardo nel 2010, e Francesco Stallone per le attività professionali svolte nei confronti della Regione Siciliana in relazione alla questione dei termovalorizzatori. "Su questa vicenda abbiamo già chiesto la trasmissione degli atti per poter effettuare un approfondito esame della vicenda - ha affermato Schifani -, vogliamo vederci chiaro