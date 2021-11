Palumbo (Forza Italia): "Diventano realtà gli stalli rosa per le donne in gravidanza"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con l'entrata in vigore del DL n° 121/2021 è stata istituita e disciplinata la “Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore a due anni" (ex art.188/BIS Codice della strada). Fino a oggi ai parcheggi rosa il legislatore non aveva dedicato una disciplina dettagliata e specifica. L'unica disposizione di riferimento in materia era l'art. 7 del Codice della Strada.

Molti Comuni nel corso degli anni hanno riservato alle donne in gravidanza o alle mamme di bambini molto piccoli, spazi appositi per la sosta, soprattutto nei pressi dei servizi pubblici essenziali (ambulatori, ospedali, consultori familiari, Asl, scuole, asili, parchi pubblici, ma anche banche e uffici postali). Contrariamente il Comune di Palermo è rimasto fermo su un’interpretazione ristrettiva dell'art.7 del codice della strada, impedendo l’esecutività alla delibera n.156 del 19/06/2018 dell’VIII Circoscrizione derivante da un atto ispettivo a firma del Consigliere Salvatore Palumbo (Forza Italia).

Alla luce del nuovo impulso normativo, con il quale i parcheggi rosa hanno ricevuto un riconoscimento ufficiale, da parte del nostro legislatore - DL n. 121/2021 G.U. 10 settembre 2021b - con una nuova nota del consigliere Salvatore Palumbo (VIII Circoscrizione) il servizio mobilità urbana, l’assessore Giusto Catania e l’Amat SpA sono stati sollecitati a dare piena attuazione alla delibera n.156 del 19/06/2021 - ampliandola al resto del territorio cittadino - con la quale si stabiliva l’istituzione dei parcheggi rosa nella rete viaria della VIII Circoscrizione nelle zone a sosta tariffata, con disco orario e non, riservati a gestanti, a neo-mamme o a chi accompagna in auto neonati sotto un anno di età.