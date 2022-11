Salvo Alotta: "Riapertura della palestra comunale di Borgo Nuovo è un importante segnale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La prossima riapertura della palestra comunale di Borgo Nuovo è un importante segnale non solo per il quartiere, ma per tutta la città. Non posso che ringraziare l'assessore Figuccia per l' impegno e auspicare che i palermitani possano riappropriarsi di tutti gli spazi votati allo sport ma rimasti chiusi in questi anni". A dirlo è Salvo Alotta, presidente V Commissione Sport.