Palermo Rinasce Green, Giampiero Trizzino e Roberta Schillaci (M5S) chiamano a raccolta cittadini e tecnici per ridisegnare la città

Primo appuntamento domani (giovedì 8 luglio) alle ore 17.00 allo Spasimo. Palermo Rinasce Green. E’ questo il nome che i deputati regionali del Movimento 5 Stelle hanno voluto dare al ciclo di incontri in cui i cittadini ed esperti in materia di urbanistica, ridisegneranno il volto della città di Palermo. Il primo appuntamento è in programma domani, 8 luglio alle ore 17.00 al complesso monumentale dello Spasimo. “Non a caso – spiega Trizzino – l’acronimo dell’iniziativa PRG, è lo stesso del Piano Regolatore Generale, lo strumento principale con il quale si disegna il volto di una città. Chi mi conosce sa che ho fatto dell’ambiente la mia passione ed il mio lavoro, per questo ho scelto di offrire il mio contributo nella materia che più conosco”.

L’evento dell’8 luglio si svilupperà in due momenti: il primo con interventi programmati dei relatori, il secondo nel quale (prenotandosi attraverso l’apposito form: https://forms.gle/2wCyj2LjYumViuHS6) sarà possibile intervenire per illustrare la propria idea di città. “Al termine dei lavori coordinati insieme alla Capogruppo al consiglio comunale, Viviana Lo Monaco – sottolinea la deputata Roberta Schillaci – tutte le proposte verranno raccolte in un documento che sarà messo a disposizione della cittadinanza e del consiglio comunale. Una base di partenza per far risorgere Palermo dalle macerie in cui si trova” – conclude.