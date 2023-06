Il Pride spacca la Giunta Lagalla, Varchi contraria al patrocinio: "Difende la maternità surrogata"

Esplode la polemica attorno al Palermo Pride, in programma oggi pomeriggio (appuntamento alle 15 in via Roma). A infiammare la vicenda è stata il vicesindaco Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d'Italia della commissione Giustizia della Camera dei deputati, che si è dichiarata contraria al patrocinio per l'evento. La Città metropolitana ha promosso il Pride con un contributo di 10 mila euro. E' un vero e proprio scontro - quello che si sta consumando sul Pride - fra il sindaco e il suo vice.

"Prendo nettamente le distanze dal patrocinio concesso al corteo del Pride e alle manifestazioni collaterali che si svolgeranno a Palermo - dice Varchi -. Non ha alcun senso concedere questi patrocini a manifestazioni che hanno una chiara connotazione politico-ideologica, schierandosi apertamente contro il governo nazionale e, più in particolare, difendendo la pratica aberrante della surrogazione di maternità, attaccano apertamente una proposta di legge che già dalla scorsa legislatura come Fratelli d'Italia portiamo avanti e della quale, peraltro, io sono prima firmataria e relatrice in Parlamento".

"Finché ci saremo noi al governo la 'rabbia' e il 'conflitto' propugnati dagli organizzatori della manifestazione - conclude il vicesindaco - saranno destinati a rimanere parole al vento e nessuna istanza, dalle trascrizioni allo sdoganamento della surrogazione di maternità, troverà accoglimento".

Sulla stessa scia le dichiarazioni del deputato Giuseppe Milazzo, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune: "Esprimo piena condivisione alla posizione espressa oggi dal nostro vicesindaco di Palermo e capogruppo della commissione Giustizia della Camera dei deputati, Carolina Varchi, sulla assoluta inopportunità della concessione del patrocinio alla manifestazione del pride di Palermo".

Anche l'avvocato penalista Stefano Santoro, ex consigliere e assessore comunale, esponente di Fratelli d’Italia, si schiera con Carolina Varchi e attacca a testa bassa il sindaco Roberto Lagalla: "Lo avevo definito, sotto il profilo politico e culturale, il candidato sindaco meno rappresentativo per gli elettori di destra, ritenendo che non sarebbe stato l’amministratore in grado di rompere con il passato e di rimuovere le macerie fisiche e morali prodotte dell’orlandismo, ma che anzi ne avrebbe garantito la continuità. L'ulteriore conferma arriva con il patrocinio concesso a una manifestazione profondamente divisiva, che nulla ha a che vedere con la difesa di diritti. E’ scandaloso che per la seconda volta Lagalla continui a spendere soldi pubblici per finanziare manifestazioni provocatorie, spacciandole per manifestazioni con ricaduta sociale e turistica".

Così invece Mariangela Di Gangi (Progetto Palermo), consigliere comunale e prima firmataria dell’ordine del giorno che chiedeva adesione al Pride e interventi contro l’omofobia: “Ringrazio il vicesindaco Varchi per aver rotto il muro dell’ipocrisia, dichiarandosi chiaramente contraria al Pride e alle sue istanze. Molto meglio questo dell’ipocrita tentativo della maggioranza del consiglio di non esporsi, non mettendo nemmeno ai voti l’ordine del giorno per il contrasto all’omofobia e per l’adesione del consiglio al Palermo Pride, oltre alla tutela dei figlie e delle figlie delle famiglie omogenitoriali. La risposta politica alle considerazioni della vicesindaco la darà il corteo del Palermo Pride di oggi pomeriggio: ciò che ci è stato impedito di dimostrare essere maggioranza in aula, sarà certamente e visibilmente maggioranza in città. Sulle questioni dei diritti civili i palermitani e le palermitane sono molto più avanti di questa destra oscurantista”.

Lagalla: "Io garante dei sentimenti di una città, non di una coalizione"

E poco dopo è intervenuto il sindaco Roberto Lagalla: "Il mio compito - ha dichiarato - è interpretare il sentimento di una città, non di una coalizione. Il sindaco diventa un garante della città, dei diritti civili e della libertà delle persone, deve rappresentare tutti i cittadini quelli che ti hanno votato quelli che non lo hanno fatto. Interpretare non il pensiero dominante ma le sensibilità differenziate della comunità che si è chiamati a rappresentare, come un pater familias, non è un tema di confronto politico ma di opinioni, culture e sensibilità. Si parla di scelte delle persone, quindi siamo al di fuori e al di sopra di un recinto politico".

"Varchi interpreta una posizione propria del suo partito assolutamente nota – conclude Lagalla – ma, ripeto, il sindaco deve assumersi una responsabilità speciale perché si tratta di vicende che riguardano la dignità, la libertà delle persone e le loro sensibilità".