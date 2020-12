Al Palermo la gestione del campo di Torretta: primo passo verso il nuovo centro sportivo

Il Palermo si è ufficialmente aggiudicato in via definitiva il servizio di gestione del campo comunale di Torretta, passaggio decisivo per la realizzazione del nuovo centro sportivo rosanero. Il risultato della gara è stato pubblicato sull’albo pretorio del comune di Torretta nella tarda serata di ieri: la società presieduta da Dario Mirri si è aggiudicata il bando con il punteggio di 94, presentando requisiti e offerta economica migliori rispetto a quelli dell’altra concorrente, l'associazione sportiva dilettantistica Resuttana San Lorenzo.

Il Palermo si è aggiudicato la gestione dell’impianto comunale per 5 anni, con la possibilità di proroga per altri 5, ad un canone annuo di concessione pari a 12.600 euro. Maggiori dettagli sul servizio di gestione dell'impianto sportivo saranno illustrati dal presidente Mirri, oggi alle 15,30, nel corso di una conferenza stampa in remoto su Zoom.

Nei terreni che sorgono attorno al campo comunale, la società rosanero intende costruire il nuovo centro sportivo. I terreni sono stati pagati circa due milioni di euro e si estendono complessivamente su circa 100 mila metri quadrati. Nel progetto dell’architetto Gino Zavanella, che sarà presentato prossimamente, sono previsti tre campi di calcio a 11 in erba naturale, 3 in erba sintetica, una palestra e una foresteria per la prima squadra e il settore giovanile. Il costo di tutte le opere sarà di 6 milioni di euro, incluso l'acquisto dei terreni.

