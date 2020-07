Convenzione stadio: il Palermo giocherà al Barbera, ma medita di lasciare la gestione al Comune

La nuova convenzione per lo stadio? Per il sindaco Leoluca Orlando è "una vera e propria vittoria per la città". Non la pensa così il Palermo, che adesso starebbe valutando seriamente se accettare o meno il testo definitivo approvato sabato dal Consiglio comunale. Il Palermo giocherà al Barbera, ma starebbe meditando di lasciare la gestione al Comune.

Si è parlato anche di questo a Villa Niscemi, dove il sindaco questa mattina ha ricevuto il presidente del Palermo Dario Mirri e l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola. All'incontro ha preso parte anche il capo di gabinetto Sergio Pollicita. Orlando, dopo aver discusso con i vertici della società rosanero della concessione dello stadio Renzo Barbera, ha annunciato di aver convocato per oggi la Giunta comunale in modo tale da prendere atto della delibera consiliare e "dare corso agli adempimenti conseguenti - si legge in una nota dell'amministrazione - al fine di pervenire entro oggi al rilascio della lettera al club di viale del Fante che consente l’uso dell’impianto e l'iscrizione al campionato di serie C".

Il Palermo dunque aspetta che venga formalizzata la proposta definitiva, prima di prendere una decisione importantissima per le sorti del club, ma soprattutto dell’impianto di viale del Fante. La società rosanero non ha ben digerito la nuova convenzione e così alla fine Mirri potrebbe chiedere l’uso dello stadio limitatamente allo svolgimento delle partite, consegnando di fatto l’impianto di viale del Fante (e quindi il suo futuro) nelle mani del Comune. In questo modo, l'ente dovrebbe occuparsi della manutenzione ordinaria dell'impianto e dovrebbe gestirlo a 360°.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Decisive saranno le verifiche che la società rosanero farà con gli uffici comunali. Le speranze del Palermo sono comunque quelle di non arrivare a un epilogo simile, anche perché vorrebbe dire aprire scenari infausti allo stadio della città, considerate le condizioni in cui versano impianti come il Palazzetto dello Sport.