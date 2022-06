Comune, Ugl: "Non faremo sconti neppure a Lagalla"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Al di là dei facili proclami, di selfie e gioghi politici che non ci appartengono, l'euforia dilagante porta solo a distrarci dal reale obiettivo, il rilancio di Palermo" Così dichiara il Segretario responsabile dell'Ugl Palermo Franco Fasola. "Conoscendo i precedenti importanti incarichi che come amministratore del bene comune ha egregiamente espletato, siamo sulla buona strada per avere fiducia sul futuro operato del neo sindaco, ma adesso bisogna concentrarsi sulla nuova squadra di amministratori - spiega Fasola - che abbiano veramente a cuore le sorti di Palermo, noi dell'Ugl saremo arbitri e sentinelle dell'operato". "Siamo stati severi con il predecessore Orlando e lo saremo altrettanto con Lagalla a cui non faremo sconti, saremo sempre vigili e sentinelle del buon operato ci auspichiamo - conclude Fasola - attendiamo da anni un reale rilancio reale della città di Palermo, altro non ci sentiamo di aggiungere, adesso bisogna passare soltanto dalle parole ai fatti".