Anche Cancelleri bloccato dai cantieri: "La Palermo-Agrigento fa schifo"

Il viceministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, impegnato in un tour elettorale in Sicilia con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, si è scusato per il ritardo con la platea che lo attendeva denunciando le cattive condizioni della strada che collega le due province