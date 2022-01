Effetto pandemia sulle grandi città, Volante (DiventeràBellissima): "Palermo ha le capacità per venirne fuori"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oltre 65mila residenti in meno dal 1981, questi i numeri della quinta città d’Italia che si svuota dei suoi residenti e con difficoltà trova nuove strade per invertire il trend negativo che pian piano, ma inesorabilmente decresce il numero di persone residenti a Palermo.

Claudio Volante, consigliere comunale di Diventerà Bellissima ha la sua ricetta per invertire il trend: "Sicuramente Il virus ha spento l’appeal delle grandi città e Palermo non è stata risparmiata. Dobbiamo rilanciare e promuovere un nuovo stile di vita per fermare questo esodo lanciando lo sguardo verso orizzonti pieni di curiosità, ridisegnando il concetto di città e ideare nuove strategie per attrarre forza lavoro".

"Il virus - conclude Volante - ha rarefatto i rapporti sociali favorendo e in qualche modo accelerando una rivoluzione digitale già comunque in atto, oggi dobbiamo puntare su idee innovative e visionarie, non dobbiamo avere paura di osare, questa per me è la chiave o per meglio dire una delle chiavi per fermare il deflusso di residenti dalla nostra bellissima Palermo, il cambiamento degli stili di vita e anche scelte urbanistiche discutibili da parte dell’attuale amministrazione sono state, secondo me, tra le cause di questo lento spopolamento".