Palazzo d'Orleans: Musumeci riceve il neo questore di Palermo

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha ricevuto stamane, in visita di cortesia a Palazzo Orleans, il neo questore di Palermo, Leopoldo Laricchia. "Fra le tematiche affrontate nel corso del cordiale colloquio - spiegano dalla Regione - il tema della sicurezza nel Palermitano, soprattutto per quanto concerne l'attuale situazione di tensione, comune a varie città italiane, dovuta alle chiusure di molte attività economiche a seguito del Dpcm del governo nazionale. Musumeci ha augurato buon lavoro al nuovo questore e ribadito l'apprezzamento per la professionalità e l'impegno profuso dalla Polizia di Stato. All'incontro era presente anche il segretario generale della presidenza della Regione Maria Mattarella".

