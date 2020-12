Palazzo Comitini, sull’albero di Natale gli stemmi di tutti gli 82 comuni palermitani

E' stato realizzato all'ingresso di Palazzo Comitini l'Albero di Natale Metropolitano addobbato con gli stemmi di tutti gli 82 Comuni del territorio della provincia di Palermo. “Lo scambio di auguri in occasione del Santo Natale è ulteriore conferma del nuovo ruolo della Città Metropolitana – ha commentato il sindaco metropolitano, Leoluca Orlando - non un “altro” Ente di governo locale, ma l'Ente di incontro e sintesi a servizio dei cittadini e del territorio di tutti i comuni – e ha concluso - in condivisione di impegno con tutti gli 82 Comuni giungano i miei più calorosi auguri, che ogni giorno e per tutti sia Natale di pace e di fraternità”.

Per il segretario generale, Antonina Marascia, che ha promosso questo allestimento dell'Albero, si tratta di “una buona pratica introdotta dalla provincia di Brescia, disseminata dalla Città Metropolitana di Messina e approdata nel nostro Ente. Un simbolo di unità che racchiude tutti gli 82 comuni del territorio di cui dobbiamo prenderci cura”.