Palazzi (Quinta): "Borgo Nuovo e Passo di Rigano, due quartieri degradati e dimenticati da tutti"

“Unico pensiero dei cittadini dei quartieri Borgo nuovo e Passo di Rigano”, dichiara il Consigliere della V circoscrizione Daniele Palazzo, “siamo abbandonati da tutti: Stato assente e sicurezza inesistente, mancanza di manutenzione di strade e aree pubbliche, assenza di servizi e luoghi di aggregazione, illuminazione scarsa, potatura e diserbo non effettuati da anni ed infine rifiuti, sia RSU che ingombranti, che invadono ogni angolo dei quartieri. Da tempo chiede gli incontri programmatici con i Presidenti delle Aziende partecipate e con gli Assessori per affrontare tutti i servizi che creano nocumento ai cittadini. Nonostante i numerosi inviti nessun Presidente e nessun Assessore ha avuto il coraggio di confrontarsi con la Circoscrizione.

Il Consigliere ricorda che ancora ad oggi nonostante siano stati sbloccati 5,1 milioni di fondi ex Gescal, ratificati dal Consiglio Comunale in data 22 maggio 2020, messi a disposizione dalla Regione Sicilia che dovrebbero servire alla riqualificazione del quartiere Borgo Nuovo, non si capisce per quale motivo ad oggi non sono stati utilizzati visto che da vent'anni si aspettava questo sblocco. Che fine ha fatto? Sono stati utilizzati in altri capitoli di bilancio ?Questi sono i quesiti che si pone lo stesso. Volevo sottolineare che i cittadini non credono più nelle istituzioni di conseguenza nella risoluzione dei problemi che persistono da anni.

“Caro Sindaco Orlando credevo in lei dandole la fiducia, appoggiando le Sue liste, visto il suo operato la fiducia oggi è venuta a mancare, capisco pure che lei non sarà più eletto ma sarà ricordato come il Sindaco che ha lasciato un totale degrado abbandonando a se stesse le periferie. Spero che lei prenda atto di questo articolo affinché solleciti i Presidenti delle partecipate e gli Assessori, da lei designati, affinché abbiano un confronto con la Circoscrizione per affrontare e cercare una soluzione hai problemi che creano disagio ai numerosi cittadini.”

