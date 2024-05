Pensiero Popolare Italiano, presentato il progetto a Palermo: "I cittadini ascoltano sempre meno i partiti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La presentazione di Pensiero Popolare Italiano di ieri a Palermo con la numerosa partecipazione di cittadini dell’isola, ha fornito una testimonianza – concreta - del fatto che gli ITALIANI credono sempre meno ai partiti, presenti nel nostro Parlamento, ed iniziano a riavvicinarsi alla partecipazione attiva, ed alle diverse questioni, della politica, che attengono al loro quotidiano. Un riscontro, quello avuto ieri da Pensiero Popolare Italiano, nel capoluogo siciliano, che conferma la tendenza in atto nella penisola italiana, da parte dei comuni cittadini, ad avvicinarsi a questo nuovo progetto socio-culturale e civico-politico; il quale sta subendo da mesi un inaccettabile ostracismo da parte dei media italiani, sempre più schierati ed appiattiti sul potere della partitocrazia italiana, e sempre meno capaci di informare, liberamente, i cittadini italiani, in merito a quanto realmente accade nel Paese, in modo democratico. Agli slogan dei partiti, e degli esponenti del Governo Italiano, che promettono di cambiare l’Italia, per cambiare l’Europa, le persone che sostengono, in tutto il Paese, l’idea ed il progetto di Pensiero Popolare Italiano, hanno risposto nell’unica maniera che conoscono: tornando a partecipare la politica vera, dal punto più basso della struttura sociale del nostro paese, cioè dal ritorno della gente e fare politica organizzandosi autonomamente al di fuori dei partiti presenti in Parlamento. Dal capoluogo etneo è partito ieri un altro chiaro messaggio ai “naviganti della politica italiana” che può essere sintetizzato in questo semplice modo: “…nonostante l’oblio mediatico che avete imposto a Pensiero Popolare Italiano, tramite i media vostri amici, noi continuiamo ad aggregare persone, in vista di DICEMBRE 2024, quando a ROMA, ci trasformeremo in MOVIMENTO POLITICO, per contrastarvi - nel rispetto delle leggi e democraticamente - nelle Istituzioni italiane”.