Orlando: "Dal Senato ok alle misure chieste per il riequilibrio di bilancio del Comune"

"Questa mattina il Senato ha approvato la nota di variazione presentata dal Governo che recepisce gli effetti delle modifiche alla manovra finanziaria. Sono state confermate tutte le misure chieste dalla città di Palermo per approvare un piano di riequilibrio dinamico attento alle esigenze della città". A parlare è il sindaco Leoluca Orlando.

Il primo cittadino aggiunge: "Si tratta di un contributo al futuro di Palermo che scongiura un devastante e sterile dissesto che, come ho più volte ripetuto, il Governo e il Parlamento hanno da sempre voluto evitare per Palermo, per le città siciliane e italiane. Il piano di riequilibrio, che per effetto di una specifica norma potrà essere approvato dal Consiglio comunale non più entro il 28 dicembre di quest'anno ma entro il 31 gennaio 2022, è una misura dinamica che consente in qualunque momento di adeguare gli interventi finanziari alle esigenze dei cittadini".