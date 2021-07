Orlando incontra eurodeputati in visita in Sicilia: "Abbiamo parlato dei diritti dei migranti"

Il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato questo pomeriggio, a Palazzo delle Aquile, gli europarlamentari Pietro Bartolo e Fabienne Keller, ex sindaca di Strasburgo e relatrice sull’attuazione del regolamento Dublino III.

I due eurodeputati in questi giorni stanno visitando la Sicilia per approfondire il tema delle migrazioni nel Mediterraneo. "E' stata un'occasione importante – ha dichiarato il sindaco - per ribadire la visione della città di Palermo e per confermare la grande attenzione internazionale per il cammino della città, punto di riferimento e da ultimo promotrice dell'incontro From Sea To City che ha visto la partecipazione di sindaci europei quali il sindaco di Atene, Tirana, Parigi, Marsiglia, Barcellona, Postdam, Monaco, Tunisi, Amsterdam e molti altri. Insieme - ha aggiunto - abbiamo dato vita ad un'alleanza di città che si battono per i diritti dei migranti e che si dichiarano "Porti Sicuri", per costruire una casa europea fondata su una strategia globale di solidarietà che mette al centro il diritto alla vita".