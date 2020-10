Orlando contro il presidente della Rap: "Grave la sua assenza in Consiglio comunale"

Il sindaco Leoluca Orlando, contro il presidente della società partecipata Rap che si occupa della gestione dei rifiuti, Giuseppe Norata. La causa del dissidio è la mancata partecipazione di Norata alla seduta del consiglio comunale in cui si discute della Cassa integrazione per Reset, altra società partecipata comunale, che si occupa di servizi e manutenzione del verde e che versa in crisi economica.

Norata era stato invitato in Consiglio per discutere della possibile mobilità interaziendale di lavoratori da Reset a Rap, che consentirebbe di alleggerire la situazione finanziaria della prima, ma non ha partecipato alla seduta.

"Ritengo un grave errore l'assenza del presidente della Rap in consiglio comunale oggi perché appare poco rispettosa del ruolo dello stesso Consiglio, nonché dei rapporti fra l'azienda e l'Amministrazione - dice Orlando -. Siamo ben consci delle difficoltà in corso per la Rap, per altro rispecchiate dalle difficoltà nell'espletamento di alcuni servizi, ma non per questo possiamo accettare comportamenti come quello di oggi. Il tema in discussione, quello della mobilità interaziendale fra Rap e Reset, non è secondario e la sua rapida soluzione porterà benefici ad entrambe, oltre che alla qualità dei servizi resi ai cittadini. L'Amministrazione è impegnata a sostenere in ogni modo la Reset e la Rap, i loro lavoratori e i servizi resi - conclude Orlando -. Ci aspettiamo da Rap e da ogni azienda lo stesso spirito di collaborazione".