Il quasi 77enne Orlando vuole andare a vivere a Bruxelles: "Ho il cuore a destra, mai avuto un giorno di febbre"

Candidato a quasi 77 anni. L'ex sindaco, capolista nelle Isole per Alleanza Verdi Sinistra alle Europee 2024, si lancia verso le elezioni: "Ho ancora voglia di andare in Europa a fare politica. Finirei a 82 anni, poi penserei a cosa fare dopo", ha detto Orlando a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. Intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, il Professore ha proseguito: "Voglio essere utile per il futuro. Non vorrei che le cose fatte a Palermo non possano trovare una voce in Europa. Mi candido a difesa dei diritti e della pace. Sì,se dovessi essere eletto andrei a vivere a Bruxelles".

"A chiedermi di candidarmi alle elezioni europee - ha sottolineato Orlando - sono stati Bonelli e Fratoianni insieme. Perché non mi ha candidato il Pd? Il Pd risponde ad altre logiche. Ho avuto una lunga conversazione con Elly Schlein, che mi aveva espresso apprezzamento, la quale però poi mi ha comunicato che il veto dei capicorrente locali mi impediva di candidarmi". Ecco le previsioni di Orlando: “Credo che Avs supererà abbondantemente il 4% alle prossime europee, tutti i sondaggi ci danno in crescita. Vannacci candidato nella mia stessa circoscrizione? Ma cambiamo argomento per piacere…”

Ventidue anni sindaco a Palermo, Orlando è poi tornato su temi più leggeri: "Amo la vita e la dimensione internazionale. Sono anche presidente della Fidaf, la Federazione Italiana di American Football". Così sulla sua città: "Palermo è una città ricca di contraddizioni e quando smetterà di essere di contradditoria cesserà di essere Palermo. E' mafiosa e antimafiosa, aristocratica e popolare, arcaica e moderna, rumorosa e silenziosa. Ma il problema di fondo è che questa contraddizione la si accetta e quindi bisogna eliminare questa zona grigia. Alla fine tutto è uguale al suo contrario".

E ha aggiunto: "Tutti i miei organi sono dalla parte opposta rispetto alle altre persone, il cuore ad esempio ce l’ho a destra. E per questo motivo non ho fatto il servizio militare. Ho una sindrome rarissima, si chiama sindrome di Kartagener e comporta assenza di seni frontali e seni mascellari, per questo ho la voce sempre raffreddata. Nella mia vita non ho mai avuto un giorno di febbre ma allo stesso tempo ogni quindici o diciotto anni prendo sempre una bruttissima polmonite. La prima l'ho avuta appena nato. L'ultima una quindicina di anni fa. Mi hanno imbottito di antibiotici e in una settimana ho viaggiato a Kabul e Bogotà, sfidando il medico, portando con me un lastra".

E intanto domani Orlando sarà nella sua Palermo: alle 12 al cinema Rouge et Noir si terrà la conferenza stampa di Alleanza Verdi Sinistra, con la partecipazione di Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana; Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde; e i candidati per il rinnovo del Parlamento Europeo alle Elezioni 2024: oltre Orlando, saranno presenti Roberto Salis, padre di Ilaria (candidata con Avs) e Mimmo Lucano.