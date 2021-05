Lentini (Mna): "Condanno ogni forma di violenza (anche verbale), ma il tempo di Orlando è finito"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Condanno ogni forma di violenza fisica, verbale e da tastiera, ma certamente ritengo opportuno, per il bene di Palermo e dei suoi cittadini, che il sindaco, ormai stanco e incapace di affrontare le difficoltà di una città così bella e complessa, rimetta il suo mandato e rassegni le dimissioni". Così il capogruppo all’Ars del Movimento Nuova Autonomia Totò Lentini commenta la notizia del primo cittadino di Palermo che ha deciso di bloccare i commenti sulla sua pagina ufficiale di Facebook, disabilitando ogni forma di dialogo anche sui social. La scelta del sindaco dopo la valanga di insulti ricevuti per aver partecipato (e non è la prima volta) alla preghiera di chiusura del Ramadan nel piazzale di via Padre Messina al Foro Italico. "Orlando ha perso di vista ciò che è necessario per questa città - prosegue Lentini - Non è tanto il partecipare alla preghiera di fine Ramadan che dà fastidio, ma il fatto che per i palermitani ci siano restrizioni diverse vista la pandemia, come la chiusura delle spiagge o del lungomare. Per non parlare, poi, di una città ormai totalmente alla sbando. Ritengo che il tempo di Orlando sia già finito. Da un po'".