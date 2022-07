Orchestra sinfonica siciliana, Schillaci (M5S): "L'assessore Messina venga all’Ars per fornire chiarimenti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La Foss dovrebbe andare alla ribalta delle cronache per la qualità dei suoi musicisti che sono di altissimo livello e non per le problematiche gestionali legate a scelte politiche. Abbiamo fatto una richiesta di audizione in Commissione Cultura all’ARS per fare luce sulle motivazioni delle dimissioni del sovrintendente Giandomenico Vaccari e sulla nomina del nuovo sovrintendente Salvatore Francesco Di Mauro”. A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci, componente della Commissione Cultura Formazione e Lavoro dell’Ars che torna ad occuparsi della questione Orchestra Sinfonica Siciliana.

“Vogliamo sapere da questo governo Regionale – spiega Schillaci – perché a distanza di molti mesi non è arrivata alcuna risposta alla nostra precedente interrogazione in cui chiedevamo contezza sulla gestione della Foss. Così come non abbiamo avuto alcuna risposta dall’ispezione che abbiamo chiesto come commissione V, per fare luce su quelle che a nostro avviso sono delle storture gestionali. Un’ispezione a 360 gradi di cui non abbiamo avuto risposta né da parte dell’Assessore Messina né del suo dipartimento. Sollecitiamo l’assessore a rispondere all’audizione in V Commissione”, conclude Schillaci.