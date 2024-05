Orchestra Sinfonica. Schillaci (M5S): "Stabilizzare musicisti e nominare nuovo sovrintendente"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Stabilizzazione degli orchestrali, assunzione di nuove figure competenti, confronto diretto con i sindacati e nomina immediata di un nuovo Sovrintendente”. Sono queste le richieste avanzate dalla deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci nell’ambito dell’audizione in Commissione Cultura Formazione e Lavoro all’Ars sulla Fosss, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, alla presenza dei vertici dell’assessorato regionale al Turismo, dei sindacati e il neo commissario straordinario Margherita Rizza.

“La situazione di precarietà in cui versano gli orchestrali – ha spiegato Schillaci – e l’instabilità generale dell’Ente non rendono appetibile la Foss ai musicisti di fama internazionale che evitano Palermo per tali ragioni. La stabilizzazione dei lavoratori darebbe serenità ma permetterebbe soprattutto di fare una programmazione adeguata non a breve ma nel lungo termine, e soprattutto eviterebbe tutte quelle manifestazioni che si rincorrono da diverso tempo da parte dei dipendenti”.

“Abbiamo sottolineato al commissario – prosegue la deputata – il fatto che servono anche nuove figure competenti, si pensi ad esempio all’addetto marketing, una figura capace di traghettare la Foss, in un panorama internazionale così come merita. Ho chiesto inoltre al neo commissario Rizza di nominare il nuovo sovrintendente in base all’articolo 25 dello statuto che prevede proprio questa possibilità. La fase di commissariamento inoltre duri non oltre 6 mesi. Bisogna impedire che si apra una stagione, come quelle che abbiamo visto negli anni precedenti, di lunghi commissariamenti che poi non hanno determinato una gestione adeguata dell’ente”.