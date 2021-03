Ok della commissione Bilancio a nuovi concorsi in Regione, Lentini: "Approvato il nostro emendamento che riserva il 30% dei posti ai dipendenti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana ha esitato il testo del disegno di legge che sbloccherà i concorsi e consentirà nuove assunzioni presso gli uffici della Regione siciliana. “Un risultato importantissimo – afferma il capogruppo dei Popolari ed Autonomisti all’Ars Totò Lentini - dopo 30 anni di stallo presto la nostra Regione tornerà a fare concorsi pubblici per nuove assunzioni. Non solo finalmente, grazie ad un emendamento firmato da me, dall’onorevole Compagnone e dall’onorevole Di Mauro, si procederà anche ai passaggi di qualifica e riclassificazione del personale interno. In applicazione del decreto Madia n.75 del 2017 – continua Lentini - il 30% dei posti messi a concorso saranno riservato a loro. Diamo quindi la possibilità al personale non dirigenziale di poter mettere a frutto i titoli acquisiti e l’esperienza accumulata in tanti anni di lavoro. E’ il riconoscimento di un loro preciso diritto, ma anche una soluzione che darà un decisivo impulso al funzionamento della macchina regionale”.