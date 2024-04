Oddo (Psi Palermo): "Bene le iniziative legislative del governo Schifani sull'autismo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Le recenti iniziative annunziate dal Presidente della Regione Siciliana Schifani e dall Assessore Albano sul tema dell autismo vanno nella direzione giusta", lo dichiara Oscar Oddo, segretario provinciale del Psi. "Purtroppo - aggiunge - evidenziano un ritardo della politica rispetto a questo dramma sociale che in Sicilia è in crescita esponenziale. Troppo basso rimane a oggi il livello dell'assistenza fornito dalle strutture sanitarie pubbliche alle famiglie siciliane che si interfacciano con l'autismo. Bene mettere in campo risorse per bandi a favore di comuni e privati. Ma occorre sopratutto potenziare gli organici delle Asp di quelle figure professionali, oggi carenti, indispensabili come logopedisti ed esperti della psicomotricità. Intere aree del territorio regionale ne sono sprovvisti, costringendo le famiglie a quotidiani disagi e a lunghe liste d attesa. Come Segretaria Provinciale - conclude Oddo - vigileremo su tutto ciò mantenendo naturalmente la nostra ferrea opposizione al Governo Schifani".