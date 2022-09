Comune, con Lagalla un nuovo segretario generale: è Raimondo Liotta

Il Comune ha un nuovo segretario generale: Raimondo Liotta, 60 anni, prende il posto di Antonio Le Donne. Liotta è stato individuato tra 23 candidati alla posizione, per le "notevoli competenze tecnico-giuridiche e gestionali, confacenti alle esigenze di questo ente", come si legge nella determina firmata ieri, 7 settembre, dal sindaco Roberto Lagalla con la quale viene affidato l'incarico.

Chi è Raimondo Liotta

Nato a Camporeale, in provincia di Palermo, nel 1962, Liotta arriva dalla segreteria generale del Comune di Caltanissetta. Laureato in giurisprudenza, ha numerose esperienze amministrative nel curriculum. E' stato in precedenza segretario generale anche a Trapani, Agrigento, Termini Imerese, Carini, Favignana, Castellamare del Golfo, Cefalù, San Cipirelllo, Pollina e Santa Cristina Gela. Tra il 1999 e il 2004 è stato giudice onorario al Tribunale di Palermo. Tra il 1989 e il 2000 all'Amap ha prestato servizio nei settori Affari legali, Personale e contenzioso, Gare, appalti e contratti.