Apertura del nuovo ospedale pediatrico, l'annuncio di Schifani: "Sarà inaugurato entro l'anno"

Chirurghi ridotti all'osso, liste d'attesa infinite e di conseguenza bambini che non possono curarsi. E così, dalla cronaca - dopo l'inchiesta di Dossier che ha raccontato le peripezie di una bambina di 7 anni che è rimasta in lista d'attesa all'ospedale Di Cristina un anno per un intervento di routine - si passa ai fatti. La sanità pediatrica potrebbe infatti mettere il turbo: la parola è quella del governatore Renato Schifani che, a margine della cerimonia per il traguardo dei 3.000 trapianti raggiunti dall'Ismett, ha annunciato che entro l'anno inaugurerà il nuovo polo pediatrico palermitano.

Il cantiere a Fondo Malatacca

Il nuovo centro sorgerà a Fondo Malatacca, alle spalle dell'ospedale Cervello. Il cantiere è stato fermo per 6 anni a causa del fallimento della ditta che si era aggiudicata l'appalto. Mentre sembrava restasse l'ennesima incompiuta, i tecnici della Regione hanno presentato il progetto di fattibilità e riaperto i lavori. "Ridare un sorriso ai bambini è la cosa più bella - ha detto il presidente della Regione - e noi, come Governo, punteremo sulla pediatria. Punteremo tutto sull'attività di riapertura, speriamo entro l'anno, di quel polo fermo dal 2017. Lavoriamo in silenzio, anche se lavoriamo con grande senso di responsabilità. So cosa significa vivere una realtà ospedaliera, è come vivere in una grande famiglia. Il giorno in cui si esce e si viene restituiti alla famiglia e alla società, questo è non solo un dono della provvidenza ma anche dell'uomo, della cultura scientifica nella quale noi dobbiamo credere".

Il governatore, tra le righe, fa riferimento al caso sollevato da Dossier che si è risolto con l'intervento della piccola - in attesa da un anno per rimuovere un tumore benigno della pelle - programmato in due giorni, al Policlinico. All'Ospedale dei Bambini una dottoressa, non sapendo di essere registrata, ha confermato tutte le criticità legate all'organico invitando la famiglia a simulare un'emergenza, per far prima, passando dal pronto soccorso. "Il nostro sforzo sarà questo - ha detto Schifani - ovvero fare in modo che la sanità in Sicilia cresca e migliori, che non ci siano problemi con la chirurgia pediatrica, ma non perché le risorse umane sono scarse, anzi. Abbiamo grandissime risorse umane sia nel pubblico che nel privato e di questo sono molto orgoglioso. Ma dobbiamo dotare la Sicilia di più strutture pubbliche ospedaliere. Ecco perché guardiamo al partenariato pubblico-privato con grandissima attenzione e i numeri ne sono una testimonianza".

Come sarà il nuovo ospedale pediatrico

Il nuovo ospedale pediatrico occuperà un'area di oltre 40 mila metri quadrati e di questi almeno 10 mila saranno destinati al verde. L'impronta dell'ospedale, su diverse elevazioni e totalmente antisismico, occupa una superficie di circa 8 mila metri quadrati e sviluppa una superficie utile lorda di 24 mila metri quadrati circa. Sono previste 4 sale operatorie e una sala ibrida, un reparto di terapia intensiva da 10 posti: complessivamente ci saranno 14 reparti e altri 1.500 metri quadrati saranno destinati alla diagnostica per immagini. Inoltre quasi 200 posti letto, un punto di primo soccorso, laboratori, ambulatori, aule conferenza, luoghi di culto, una foresteria da 8 stanze per i parenti, una zona ristorazione con 100 posti a sedere e infine una elisuperficie per le emergenze. Tra le specializzazioni oncoematologia pediatrica, neurologia, neurochirurgia e cardiochirurgia.

Alla Chirurgia pediatrica del Policlinico un nuovo direttore

Intanto, il commissario straordinario del Policlinico, Maria Grazia Furnari, ha conferito l’incarico quinquennale di direttore dell’unità operativa dipartimentale di Chirurgia pediatrica alla professoressa Maria Rita Di Pace, professore associato, esperta in chirurgia mininvasiva. Di Pace finora ha ricoperto l’incarico di responsabile della stessa unità operativa. "Formulo alla professoressa Di Pace i migliori auguri di buon lavoro - dichiara la dottoressa Furnari -. Sono convinta che, con la sua competenza e il suo impegno, nei prossimi cinque anni l’azienda ospedaliera universitaria potrà potenziare ulteriormente l’offerta assistenziale e promuovere l’eccellenza nelle cure dei neonati e dei bambini”.