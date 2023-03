Il Consiglio alla Giunta: "Si aprano tre nuovi varchi d'ingresso alla Ztl per raggiungere i parcheggi"

Con un ordine del giorno, il Consiglio comunale impegna l'amministrazione ad aprire tre nuovi varchi d'ingresso alla Ztl (via Cadorna, via Cervello e piazza Verdi), mantenendo quelli esistenti.

L'iniziativa di Sala delle Lapidi nasce da alcune criticità rilevate lungo il perimetro della Zona a traffico limitato. Secondo i consiglieri che hanno votato l'atto (quasi all'unanimità), l'attuale assetto non permette alle auto di raggiungere agevolmente alcuni parcheggi e per di più appesantisce il traffico. Da qui la necessità di rendere libere tre vie d'ingresso. "Un nuovo varco in via Cadorna - spiegano Ottavio Zacco (Fi), Salvatore Imperiale e Teresa Piccione (Pd) - garantendo il solo accesso a piazza Indipendenza, decongestionerebbe il traffico su via Mongitore e garantirebbe un accesso più agevole al pronto soccorso dell'Ospedale dei Bambini".

L'apertura di un varco, invece, permetterebbe anche agli automobilisti provenienti da via Lincoln di arrivare al parcheggio libero di piazza Kalsa. Mentre rendere free l'accesso in piazza Verdi (alle spalle del Teatro Massimo) consentirebbe di snellire il traffico in via Volturno e al tempo stesso di di raggiungere il parcheggio di piazza Monte di Pietà, quello di piazza Sant'Onofrio e quello privato dell'area Quaroni. "Un incentivo per l'antico mercato del Capo e le zone commerciali delle vie Bandiera e Sant'Agostino - dicono ancora i consiglieri di Forza Italia, Dc e Pd -. In questa zona pesa la perdurante chiusura di un tratto della via Papireto che, oltre ad avere ripercussioni sul traffico, ha provocato un drastico calo di vendite per le attività commerciali".

Da parte dell'amministrazione comunale, presente in Aula con l'assessore al ramo Maurizio Carta, si è percepita un'apertura rispetto all'ordine del giorno del Consiglio. Spetta ora agli uffici capire se e come, tecnicamente, potrà concretizzarsi l'apertura dei tre varchi.