Comune, come cambia la mappa dei dirigenti: "Un bando per il nuovo comandante dei vigili"

Cambia la mappa dei dirigenti del Comune. Il sindaco Roberto Lagalla, a sei mesi dall'elezione, mette mano alla macchina amministrativa. Tra conferme e novità, contenute in trenta determine firmate dal primo cittadino, spicca la casella temporaneamente vuota per il ruolo di comandante della polizia municipale. Margherita Amato, infatti, viene nominata vice comandante per i prossimi tre anni e mantiene l'interim, in attesa che Palazzo delle Aquile individui il nuovo capo dei vigili urbani.

A tal proposito, l'assessore ai rapporti funzionali con la polizia municipale Maurizio Carta annuncia che "sarà messo a punto un bando rivolto a esterni provenienti da ruoli militari". Data di pubblicazione e requisiti specifici non sono ancora noti, ma già circola il nome di un ufficiale dei carabinieri di origine campana in servizio da anni a Palermo che avrebbe le caratteristiche della figura ricercata dall'amministrazione.

Sempre per quanto riguarda il comando di via Ugo La Malfa, Lucietta Accordino dal 9 gennaio 2023 (tutti gli incarichi conferiti da Lagalla hanno questa decorrenza) ricoprirà il ruolo di dirigente responsabile del servizio di supporto generale e procedure sanzionatorie del corpo di polizia municipale. In sostanza, Accordino avrà in carico il settore delle multe.

La nuova mappa dei dirigenti del Comune

Ecco tutte le altre nomine di Lagalla: