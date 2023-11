Nuovi dirigenti a tempo al Comune, critiche dalla Uil Fpl

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Uil Fpl di Palermo, guidata da Totò Sampino, non ci sta e critica la decisione del Comune in merito alle assunzioni triennali dei dirigenti a tempo. “Non è stata fatta una attenta ricognizione del personale interno, così come previsto dalla legge, per capire se alcuni dipendenti avessero titoli e professionalità per ricoprire incarichi da dirigente a tempo, ex articolo 110, ma si è scelta un’altra strada. Questo avrebbe permesso, tra l’altro, un risparmio per le casse dell’amministrazione comunale. Il conferimento di tali incarichi è retribuito, infatti, con i fondi del turn-over, stanziati anche per aumentare le ore ai precari della pubblica amministrazione che da anni attendono un contratto".

"Ancora una volta - denuncia la Uil Fpl - dopo avere assistito al raddoppio degli amministratori locali, la città deve assistere a queste procedure illegittime. Le risorse comunali, stanziate per migliorare la macchina amministrativa, continuano ad essere destinate a figure non idonee e non aventi i requisiti. Ci chiediamo, infatti, se sono state effettuate le dovute verifiche nella scelta di questo personale. Ricordiamo che in organico vi sono già figure con le giuste competenze che avrebbero determinato un abbattimento dei costi e che a causa della quiescenza dei dirigenti già da alcuni anni si ritrovano a gestire uffici con carichi di lavoro e responsabilità superiori. Ci aspettiamo dal Comune risposte chiare e trasparenti per evitare la richiesta di controlli da parte di organi competenti".