Amg Energia, nel Cda adesso c'è anche una donna: Lucia Alfieri nominata al posto di Salvatore Seminara

Dopo il ritiro delle nomine per la mancanza di quote rosa, il sindaco Roberto Lagalla firma una nuova determina con le designazioni dei componenti del Cda di Amg Energia. Nella governance adesso è stata inserita la donna che non c'era: si tratta dell'avvocato Lucia Alfieri, destinata ad assumere le funzioni di vicepresidente. Viene così ripristinata la parità di genere.

Alfieri è stata nominata da Lagalla al posto di Salvatore Seminara, che esce di scena. Fratelli d'Italia, che aveva indicato Seminara, punta quindi su Lucia Alfieri, che affiancherà Francesco Scoma (in quota Lega) e Antonio Iacono (Dc). Scoma sarà il presidente del Cda, Iacono il terzo componente.

Sulla triade però c'è chi oggi a Sala delle Lapidi ha storto il naso. Stiamo parlando del consigliere di Progetto Palermo, Massimiliano Giaconia, secondo cui "le nomine sono in contrasto con lo Statuto di Amg". Spiega il consigliere di opposizione: "Dovrebbe essere l'assemblea dei soci a optare o meno per il Cda, dopo aver valutato l'economicità dei costi. Il sindaco si sarebbe dovuto limitare nella sua determina a designare un amministratore unico. Dubito però che col Comune in fase di riequilibrio l'assemblea dei soci possa certificare l'economicità dei costi. Per questo motivo mi riservo di porre su questa materia un quesito alla Corte dei conti e all'assessorato regionale Enti locali".

Nella determina firmata da Lagalla vengono individuati anche i componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale di Amg. A presiederlo è Nicola Ribolla; Giuseppa Maggiore e Caterina Ciraulo sono gli altri due effettivi. Gianfranco Arone di Valentino e Veronica Pedone sono i due supplenti. L'assemblea dei soci di Amg è prevista lunedì in seconda convocazione.

"Ci auguriamo - commenta Raffale Loddo, segretario provinciale Ugl Chimici - che da oggi si possa speditamente dare alla società Amg i necessari indirizzi operativi per il rilancio della società a cominciare dal realizzare il necessario turn over del personale per svolgere i servizi affidati, cogliere le nuove opportunità offerti dal Pnrr, riqualificare le reti, azzerare la bolletta energetica del Comune e le tante opere per rendere la città smart e moderna".