Rifiuti radioattivi in Sicilia, Ingroia: "Creiamo comitati di Resistenza"

"Cade dall'alto, come una doccia gelata, la notizia che il nostro prezioso territorio rientrerebbe nei paesi scelti per il deposito di rifiuti nucleari come annunciato nella notte tra il 4 e il 5 gennaio. Azione Civile si oppone con Resistenza e dice 'No' ai rifiuti tossici in angoli di Sicilia che costituiscono Patrimonio dell'umanità". Così il leader di Azione civile, l'ex pm Antonio Ingroia.

"Nelle zone individuate in cui rientrano Trapani, Calatafimi-Segesta, l'area tra Castellana Sicula e Petralia Sottana, Butera, oltre alle indiscutibili ripercussioni ambientali e con gravi ricadute negative sulla salute di cittadini/e, provocherebbe un danno irreversibile a territori a vocazione prettamente turistica ed agricola. Ricchi di beni comuni naturali ed archeologici che il mondo ci invidia", dice Ingroia, che lancia un appello "per ribadire con forza il nostro 'no ai rifiuti radioattivi' attraverso la costituzione di Comitati di Resistenza in tutta la Sicilia, in tutta Italia a partire da Calatafimi Segesta".