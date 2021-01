Nuccio Anselmo nuovo presidente del circolo territoriale di Fratelli d'Italia a Terrasini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Da uomo di cultura, ha scelto di scendere in campo per aiutare chi in questi giorni difficili cerca un punto di riferimento nella politica. Nuccio Anselmo, direttore artistico di SiciliArte Opera Management, Casting Manager e Direttore artistico di Sicilia Classica Festival, è il nuovo presidente del circolo territoriale di Fratelli d'Italia a Terrasini. A sceglierlo personalmente è stato Raoul Russo, coordinatore provinciale per Palermo del partito di Giorgia Meloni. Anselmo, è già attivo nel territorio con varie iniziative, per radicare le idee di Fratelli d’Italia nel territorio.

"Ringrazio il partito – dice Nuccio Anselmo - che mi onora con questo incarico, che svolgerò in piena sintonia con i vertici provinciali e regionali, seguendo il principio della ricerca del massimo consenso e della massima apertura verso chiunque, anche proveniente da esperienze diverse, che esprima fiducia in Fratelli d’Italia, ritenendo il partito strumentale per la rinascita dell’Italia e per la ricostruzione del suo tessuto sociale, economico e culturale".

"Questa nuova realtà di Fratelli d’Italia che nasce a Terrasini – dice Raoul Russo, coordinatore provinciale per Palermo - dimostra concretamente, al di là dei sondaggi, quanto stiamo crescendo in termini di radicamento territoriale. Sono Felice che a presiedere il nuovo circolo sia un giovane dinamico ed entusiasta, già affermato operatore culturale, che ben rappresenta una nuova classe dirigente votata alla crescita della propria comunità".