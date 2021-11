Asu, c'è l'ok dell'Ars: indennità straordinaria di mille euro per tutti i lavoratori

Approvato all’Ars l’emendamento a firma dell’assessore al Lavoro Antonio Scavone che prevede la concessione di un’indennità straordinaria di mille euro a favore dei lavoratori Asu, impiegati nei diversi enti della Sicilia, per l'anno in corso. "Non è certamente la soluzione del problema che auspicavamo - commentano Ugl, Cobas/Cobir, Confintesa e Usb - ma l’emendamento approvato dall’intero Parlamento permetterà al personale di guadagnare una cifra mensile superiore, fino alla fine dell’anno, rispetto all’irrisorio assegno di appena 595 euro mensili".

I sindacati invitano il dirigente generale del Dipartimento Lavoro a definire i dettagli tecnici, organizzando l’ufficio addetto alla gestione del Personale Asu, affinché i lavoratori del bacino possano percepire l’indennità straordinaria prima di Natale. "Per quanto ci riguarda - concludono le sigle sindacali - siamo soltanto all’inizio di un percorso che dovrà concludersi secondo i seguenti prossimi obiettivi: la definitiva stabilizzazione di tutto il Personale e, a partire da gennaio, l’incremento orario settimanale".

“Mentre continua il nostro impegno per giungere alla definitiva stabilizzazione di questi lavoratori, abbiamo intanto deciso - dichiara Marianna Caronia, parlamentare della Lega - di deliberare un contributo che dà a questi lavoratori e lavoratrici un giusto riconoscimento per l'impegno che, come tanti altri, hanno messo in questi mesi di pandemia, pur avendo una situazione contrattuale estremamente fragile e incerta”.