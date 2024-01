Designati i direttori generali di Asp, ospedali e policlinici: ecco i "nuovi" manager della sanità siciliana

Composto lo scacchiere dei manager della sanità siciliana. Nel corso della Giunta di questa sera il governo Schifani ha designato, su proposta dell'assessore alla Salute Giovanna Volo, i nuovi vertici che guideranno le aziende sanitarie provinciali, gli ospedali dell'Isola e i policlinici. All'Asp di Palermo confermata ancora una volta Daniela Faraoni. Roberto Colletti passa dall'Arnas Civico all'azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, mentre Walter Messina farà il percorso inverso. Il Policlinico invece toccherà a Maria Grazia Furnari.

"I nominativi dei direttori generali delle 15 strutture sanitarie regionali e dei 3 policlinici universitari - si legge in una nota - così come previsto dalla normativa vigente, sono stati scelti dalla rosa dei 49 idonei stilata sulla base delle valutazioni della Commissione di selezione. In attesa del completamento dell'iter con il parere della commissione Affari istituzionali dell'Ars, i designati guideranno già da domani le stesse aziende in qualità di commissari straordinari, ad eccezione di Gaetano Sirna confermato direttore generale del Policlinico di Catania fino a ottobre 2025. Per quanto riguarda, invece, gli ospedali universitari di Palermo e Messina, i vertici sono stati individuati all'interno di una terna di nomi proposta dai rispettivi rettori".

"Abbiamo definito i nuovi assetti della sanità in Sicilia - dichiara il presidente della Regione, Renato Schifani - nei tempi che avevamo stabilito. La Giunta ha scelto figure qualificate sul piano della professionalità per la guida delle aziende e degli ospedali. I neo manager dovranno gestire la delicata fase che il sistema sanitario regionale si accinge a vivere, in attuazione delle linee che il governo intende imprimere per rendere il settore più moderno, efficiente, sostenibile economicamente e, soprattutto, sempre più attento ai cittadini. Una sanità che curi, ma soprattutto si prenda cura dei pazienti. Stiamo portando avanti un importante lavoro per il completamento di strutture ospedaliere attese ormai da anni, per l’abbattimento delle liste d’attesa e per la razionalizzazione della rete sanitaria, affrontando anche le questioni legate al personale medico e ausiliario. Un'opera che richiede lo sforzo sinergico del governo e dei manager per garantire ai siciliani, al pari dei cittadini di altre regioni, una sanità di alta qualità e che consenta loro di curarsi nel migliore dei modi nella loro terra".

Gli altri direttori generali e le designazioni

Chi sono gli altri direttori generali delle Asp siciliane? A Catania andrà Giuseppe Laganga Senzio, mentre a Messina la posizione sarà ricoperta da Giuseppe Cuccì. L'azienda sanitaria agrigentina sarà guida da Giuseppe Capodieci, mentre quella nissena da Salvatore Lucio Ficarra. Ad Enn troveremo Mario Carmelo Zappia e Giuseppe Drago a Ragusa. Chiudono l'elenco Alessandro Caltagirone (Siracusa) e Ferdinando Croce (Trapani).

L'Arnas "Garibaldi" Catania sarà affidata a Giuseppe Giammanco mentre l'azienda ospedaliera "Cannizzaro" Catania a Salvatore Emanuele Giuffrida. Al "Papardo" Messina ci sarà Catena Di Blasi e all'Irccs "Bonino Pulejo" Maurizio Letterio Lanza. Gli utlimi due nominativi sono quelli di Gaetano Sirna (Policlinico Catania) e Giorgio Giulio Santonocito (Policlinico Messina).+