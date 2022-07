Nomine nelle Partecipate: bando del Comune per le candidature dei manager, ma è già toto-nomi

Prima di dare il via allo spoil system nelle aziende partecipate, il sindaco Roberto Lagalla ha firmato una determina per acquisire ulteriori disponibilità alla designazione nei Consigli d'amministrazione. Dopo aver raccolto i nuovi curriculum, rispetto a quelli già acquisiti dal Comune con i bandi del 2017 e 2018, verranno formalizzate le nomine. Anche se già è iniziato il toto-nomi.

Per le manifestazioni di interesse non c'è un termine di presentazione; il bando infatti resta aperto "sino ad eventuale nuova e contraria comunicazione e, comunque, non oltre la scadenza del mandato sindacale". Due i requisiti richiesti: gli aspiranti manager devono avere il diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale (nuovo ordinamento). Inoltre, si legge nella determina, devono potere vantare "un'esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell’ente interessato dallo svolgimento dell’incarico; oppure qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile in quiescenza o di docente universitario di ruolo anche in quiescenza. Per la nomina dei componenti (effettivi e/o supplenti) dei collegi sindacali si richiede il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente".

Le candidature vanno presentate comilando un apposito modulo. Il sindaco dovrà fare le sue scelte entro il 14 settembre, ovvero 90 giorni dall'elezione. In ballo ci sono le nomine all'Amat (dove al vertice potrebbe essere confermato Michele Cimino), alla Rap (dove l'amministratore unico Girolamo Caruso aveva manifestato in una lettera l'intenzione di andare via), alla Sispi, ad Amg Energia, all'Amap e alla Reset. Il Comune detiene quote anche nella Società per la regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo Area Metropolitana e in Gesap.

Proprio la presidenza della società di gestione dell'aeroporto è la poltrona più "ghiotta" e, secondo indiscrezioni, potrebbe andare a Francesco Cascio, candidato di Forza Italia che si è sfilato dalla corsa a sindaco per fare spazio a Lagalla, che non ha trovato posto nella Giunta comunale. Rifondazione comunista incalza il sindaco: "A quali logiche risponderanno le nomine?", domanda il segretario cittadino Ramon La Torre, che ritiene di "estrema importanza mantenere pubbliche le società che forniscono servizi primari come acqua, energia, mobilità, manutenzione del verde e gestione dei rifiuti".