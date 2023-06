Nominato il nuovo commissario del Comune di Cinisi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il sindaco dimissionario ha preferito l'interesse personale ignorando le esigenze di un'intera comunità che si ritrova senza una guida politica" . Le dichiarazioni del consigliere di opposizione Gaetano Randazzo risuonano nell'aula consiliare del comune di Cinisi, che continua " auguriamo buon lavoro al neo Commissario Angelo Sajeva, che si ritrova ad affrontare questioni importantissime come la cessione delle reti all'Amap, che priverebbe il nostro comune della gestione della Sorgente Sanzotta." Ma non è l'unica questione sul tavolo del nuovo commissario, che traghetterà il comune fino alle prossime elezioni.

"C'è un'interlocuzione con Gesap sul collegamento bus Cinisi - aeroporto, che deve essere concretizzata e non può essere assolutamente lasciata in sospeso. Il paese è attualmente isolato, in quanto non c'è alcun collegamento con l'aeroporto". Infine, il consigliere Randazzo traccia un bilancio tutt'altro che positivo sulla sindacatura dell'avvocato Giangiacomo Palazzolo, che si è dimesso in seguito alla sua elezione a membro dell'ufficio di presidenza del tribunale amministrativo a Roma.

"Il sindaco ha preferito le comode poltrone romane alla scomoda sedia di palazzo dei benedettini. Ritengo che il paese abbia necessità di una nuova guida politica, in profonda discontinuità con chi ha governato negli ultimi anni. E' compito nostro dare un'alternativa credibile al paese, che si ritrova suo malgrado senza una guida fino a giugno 2024. a tal proposito, è fondamentale andare a votare il prima possibile. Chiederemo al Presidente della Regione di andare alle urne in autunno".