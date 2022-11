Italia Viva, Toni Costumati e Giusi Provino nominati coordinatori provinciali

Toni Costumati e Giusi Provino nominati coordinatori provinciali di Italia Viva. A indicarli è stato il parlamentare nazionale Davide Faraone d'intesa con i coordinatori nazionali Teresa Bellanova ed Ettore Rosato.

Costumati (funzionario regionale) e Provino (insegnante e già candidata al Senato per il Terzo Polo) hanno già provveduto a individuare i vice Coordinatori, nonché responsabili dell'organizzazione del partito, rispettivamente per la provincia e la città, nelle figure del vicesindaco di Giuliana Pietro Quartararo e dell'avvocato Guido Galipò, già candidato alle regionali per il Terzo Polo.

"Per noi - affermano congiuntamente i coordinatori Costumati e Provino - è un rinnovo all'impegno che già in questi mesi abbiamo messo in campo a sostegno dei nostri candidati e dei territori. Non faremo mancare azioni congiunte e sinergiche, portando avanti quei valori e quelle necessarie competenze che fanno di Italia Viva un partito riformista e liberale. A Quartararo e Galipò va tutto il nostro sentito ringraziamento per la disponibilità manifestata. Strutturare insieme il partito in tutta la provincia di Palermo è una ambizione a cui lavoreremo come strumento di partecipazione attiva alla politica".