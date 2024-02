Il sindaco di Piana nel Consiglio della Diaspora del governo d'Albania

Il sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta, è stato confermato nel Consiglio di coordinamento della Diaspora albanese. Lo ha stabilito un decreto del Consiglio dei ministri del governo albanese.

Sono 15 i componenti in rappresentanza della diaspora Albanese. Petta è stato riconfermato insieme ad altri sei consiglieri. Ben nove sono i nuovi componenti di questo organismo internazionale, con rappresentanti provenienti dall’America, Stati Uniti e Canada; Europa, Germania, Olanda, Francia, Grecia, Italia, Gran Bretagna, Svizzera, Turchia ed un rappresentante dell’Australia.

“Sono onorato della riconferma, nel Consiglio di coordinamento della Diaspora, deliberata dal governo albanese, per continuare il lavoro intrapreso in questi anni con la nostra madre terra d'Albania, nella forte collaborazione istituzionale e nel portare avanti progettazioni di interscambio negli ambiti culturali sociali ed economici. Ringrazio per la fiducia del governo Albanese, il primo ministro Edi Rama ed il ministro degli Esteri Igli Hasani", ha detto Petta.

"In questi primi quattro anni sono state poste le basi per una cooperazione tra le comunità Albanesi e Arbëreshe d'Italia e l'Albania con la realizzazione di iniziative direttamente promosse dal governo Albanese con l'Agenzia della Diaspora nei nostri territori. Mente a Tirana è stata per la prima volta realizzata la giornata degli Arbëreshe segno tangibile dell'interesse e della vicinanza del governo Albanese alle nostre comunità. Impegnativo è il lavoro che ci aspetta nei prossimi anni, ma forte è la volontà di mettere a frutto l'intensa azione di programmazione e progettualita che porteremo avanti con i colleghi del Consiglio di coordinamento della Diaspora", ha concluso il sindaco di Piana degli Albanesi.